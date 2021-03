Primavera, Roma-Bologna 0-0: grande occasione per Milanese – LIVE

Dopo tre pareggi consecutivi, la Roma Primavera sfida il Bologna al Tre Fontane nell’ultima giornata del girone di andata. L’aggancio dell’Inter al primo posto in classifica, spinge la squadra di Alberto De Rossi a lasciare alle spalle i problemi e riprendere la marcia avuta nella prima parte di stagione. Con Zalewski ancora out, è Milanese il punto di riferimento per i giallorossi.

LIVE

PRIMO TEMPO

22′ – Dagli sviluppi del corner Feratovic ci mette il piede ma Molla risponde di nuovo presente

22′ – Milanese in slalom gigante supera tutti e mette in mezzo. La difesa libera in angolo

17′ – Capovolgimento di fronte, Darboe scarica il destro da posizione insidiosa, Molla blocca a terra

16′ – Brivido Roma: Mastrantonio rallenta il rinvio e per poco non si fa rubare il pallone da Juwara

14′ – Occasione Roma! Milanese al volo in area di rigore non riesce a trovare lo specchio

13′ – Vegani con il sinistro prova la soluzione da calcio da fermo: pallone fuori

11′ – Ammonito Ciervo per fallo su Farinelli

8′ – Ciervo scappa via sulla destra, bravo Annan a prendergli il tempo

6′ – Juwara trova lo spazio e libera il sinistro. Pallone alto

4′ – Fiammata romanista: cross di Ciervo e Tall sale in cielo non trovando però la porta

1′ – Parte la gara: primo possesso del Bologna

FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Mastrantonio; Ndiaye Codou, Morichelli, Feratovič; Ciervo, Tripi (C), Darboe, Providence; Milanese, Bove; Tall.

A disp: Boer, Megyer, Vicario, Tomassini, Bianchino, Tahirovic, Vetkal, Cassano, Bamba, Satriano, Afena-Gyan, Evangelisti.

All.: De Rossi

Bologna (4-3-3): Molla; Arnofoli, Milani, Tosi, Annan; Maresca, Baldursson, Farinelli; Rocchi (C), Vergani, Juwara.

A disp: Prisco, Cavina, Rabbi, R. Pietrelli, A. Pietrelli, Sigurpalsson, Viviani, Cossalter, Paananen, Roma, Carrettucci, Montebugnoli

All.: Zauri

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Casarano – Cipolletta

Marcatori:

Ammoniti: 11′ Ciervo (R)

Espulsi: