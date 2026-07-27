L'attaccante argentino domani (martedì) sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al club giallorosso
Roma, i cori dei tifosi alla stazione Termini nell'attesa di accogliere Castro
E' la serata di Santiago Castro, il primo colpo del calciomercato della Roma. L'attaccante argentino, che domani sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto con il club giallorosso, è atteso alle 23:45 alla stazione Termini (uscita via Marsala) per dare il via alla sua avventura capitolina.
L'ARRIVO DI CASTRO A ROMA
Ore 23.55 - Santiago Castro è arrivato Roma, accolto da circa 250 tifosi in festa accorsi alla stazione Termini.
Ore 23.40 - Manca sempre meno all'arrivo di Castro a Roma: sono ora 150 i tifosi presenti alla stazione Termini pronti ad accoglierlo tra canti e cori.
Ore 23.30 - Aumentano i tifosi accorsi alla stazione Termini per accogliere Castro: ora sono circa una trentina.
Ore 23.20 - Manca poco meno di mezz'ora all'arrivo di Castro nella Capitale, ma sono già una ventina i tifosi pronti ad accogliere l'argentino alla stazione Termini.
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