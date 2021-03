Spagna, Luis Enrique aspetta: Villar ancora nell’Under 21 – VIDEO

Per la prima chiamata in nazionale maggiore ci vorrà ancora un po’. Nonostante i messaggi via social del passato a Luis Enrique, Gonzalo Villar non è stato inserito dal ct della Spagna tra i convocati per le prossime tre partite di qualificazione ai mondiali del Qatar. Il giovane mediano romanista è stato invece chiamato nella nazionale Under 21, che giocherà invece contro Italia, Repubblica Ceca e Slovenia. Una prima volta che sarà soltanto rimandata per l’ex Elche, soprattutto se le prestazioni dell’ultimo periodo in maglia giallorossa saranno confermate in futuro. Ormai Villar è infatti il regista titolare della squadra di Fonseca, che lo ha scelto come cervello del centrocampo vista la grandissima capacità di distribuire gioco e di essere sempre freddo anche sotto la pressione avversaria.