L'attaccante argentino è il primo colpo del calciomercato giallorosso e non è 'solo' un vice-Malen. Nuovo stadio, inizia la Conferenza dei Servizi
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Roma, Castro è il primo colpo del calciomercato. Dovbyk al Bologna
Santiago Castro è il primo colpo del calciomercato della Roma. L'attaccante argentino domani (martedì) sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con i giallorossi. Arriva dal Bologna per 35 milioni più il 10% della futura rivendita, cifra che lo renderà il quinto acquisto più costoso nella storia del club capitolino. Non solo un 'vice-Malen': nonostante l'etichetta di riserva già affissa sul classe 2004, Castro apre la porta a tre alternative in avanti per Gasperini, con l'ipotesi 3-4-1-2 in coppia con l'olandese. L'argentino guadagnerà 2,2 milioni a stagione, il doppio di quanto percepiva a Bologna: la Fiorentina si sarebbe inserita offrendo anche di più, ma il ragazzo ha messo Roma in cima alla lista dei desideri. Definito, poi, il prestito con diritto di riscatto di Dovbyk al Bologna.
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