Vlahovic-mania, gol e niente firma. Piace a Roma e Milan, la Fiorentina fa muro

La Fiorentina se lo gode e prova a tenerselo stretto. Ma Dusan Vlahovic in questi mesi ha attirato già troppe attenzioni. È vero che è legato ai viola sino al 2023, ma finora il serbo non ha mai preso in considerazione l’idea di prolungare quel contratto, scrive Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport. Il presidente viola Commisso gli ha proposto di triplicare l’attuale ingaggio da 400 mila euro. Più volte gli è stato prospettato un prolungamento da 1,2 milioni netti a stagione più ricchi bonus. Niente da fare, lui sta bene come sta. La Fiorentina ovviamente spera di fargli cambiare idea, ma in questi mesi le proposte della Roma e ora (soprattutto) quelle del Milan stanno ingolosendo lui e il suo entourage.

Vlahovic è in evidente ascesa e i vertici rossoneri stanno meditando di uscire allo scoperto tra non molto. Caso vuole che il prossimo turno contrapponga le due squadre in un test che può diventare decisivo anche sotto questo profilo. È presto per parlare di offerte, ma non sono da escludere degli scambi: almeno nelle intenzioni dei milanisti. Nel mezzo c’è la volontà del giocatore e un finale di stagione con un imperativo: la salvezza della Fiorentina.