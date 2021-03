Trigoria, gruppo diviso in due: Smalling e Mkhitaryan a parte

Dopo la sconfitta con il Parma, la Roma si rituffa nell’Europa League e punta la qualificazione ai quarti di finale. Nella giornata di scarico Paulo Fonseca divide in gruppo in due parti. Da valutare le condizioni di Smalling, tenuto a riposo per un problema alla coscia sinistra. Per Mkhitaryan appuntamento a dopo la sosta.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Jordan Veretout: lesione tra il primo e il secondo grado al flessore della coscia destra, rientro dopo la sosta

Juan Jesus: positivo al coronavirus, in isolamento

Henrikh Mkhitaryan: lesione al soleo destro, rientro dopo la sosta

Chris Smalling: problema alla coscia sinistra, in dubbio per lo Shakhtar

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Consueta divisione in gruppi post partita. Zaniolo, Veretout, Smalling e Mkhitaryan hanno lavorato a parte.

PROBABILE FORMAZIONE

Dopo la sconfitta con il Parma Paulo Fonseca cambia ancora. Per lo Shakhtar il tecnico punta di nuovo su Cristante e Diawara, e lancia Perez dal primo minuto. Continua la staffetta Mayoral-Dzeko. Turno di riposo per Mancini

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Perez, El Shaarawy; Mayoral.