Caso Diawara, respinto il ricorso della Roma: confermato lo 0-3 a tavolino con il Verona

Niente da fare per la Roma. Il “Caso Diawara” si conclude con il rigetto e dunque la conferma, da parte del Collegio di Garanzia, dello 0-3 a tavolino inflitto ai giallorossi nella prima gara di questo campionato con il Verona. Non è bastata la memoria difensiva dell’avvocato giallorosso Antonio Conte per definire l’errore di lista “in buona fede”. L’organo del CONI dunque ha confermato la decisione già presa dal Giudice Sportivo e ratificata in seguito dalla Corte Sportiva d’Appello della Figc, impedendo alla Roma di poter godere del punto conquistato sul campo dopo lo 0-0 del Bentegodi.

Durante l’udienza il procuratore nazionale della Procura Generale dello Sport Avv. Livia Rossi sulle similitudini con il caso Sassuolo del 2017 aveva detto: “Non si può prescindere dai precedenti del Collegio di Garanzia e in particolare dalla decisione numero sei del 2017 (Pescara-Sassuolo, ndr), queste due fattispecie si dice che sarebbero diverse, ma in realtà in entrambi i casi si è trattato di un errore che poteva essere sanato. La conclusione della procura generale non può che esser del rigetto del ricorso”. Nel corso del pomeriggio si era esposto, ad udienza conclusa, anche il CEO della Roma Guido Fienga: le sue parole non avevano dunque alcuna valenza sull’eventuale decisione del presidente Franco Frattini. La Corte d’Appello del CONI ha confermato la scelta già presa dal Giudice Sportivo e suggellata in seguito dalla Corte Sportiva D’Appello della FIGC.

Il “Caso Diawara” è costato dunque alla Roma il punto ottenuto sul campo del Verona nella prima giornata di Serie A. La sfida, terminata originariamente 0-0, era stata viziata dal mancato inserimento del centrocampista guineano nell’apposita lista poi inviata alla Lega. Il club giallorosso ha provato fino all’ultimo, senza successo, a sottolineare la semplice svista, considerati gli slot liberi ancora a disposizione nella distinta. I punti in classifica restano 50.