Oggi è una giornata molto importante per il nuovo stadio della Roma. Alle 17.30 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio è iniziata la Conferenza dei Servizi nella quale verrà illustrato lo stato di avanzamento dell’iter amministrativo del progetto. Durante la conferenza, è intervenuto anche il vicepremier Matteo Salvini che ha affermato: "È l’avvio di un percorso importante dal punto di vista sportivo e calcistico. Io cerco di scindere il tifo e il resto, per questo non ho intenzione di parlare della situazione Nazionale. Gli stadi devono vivere 365 giorni all’anno". Queste le prime parole di Salvini che ha poi proseguito: "L’amico Sessa mi poneva un’osservazione importante, che negli ultimi 5 anni ci risultano 132 partite giocate in casa dalla Roma. Quindi su 365 giorni lo stadio è inattivo per gli altri giorni. Se fai 52 giorni su 365 per conferenze e altro ne restano oltre 200. Quindi serve una infrastruttura moderna con connotazioni dedicate al sociale, al turismo, la ristorazione, vissuta, integrata con il territorio 365 giorni all’anno. Noi ci mettiamo con Ferrovie dello Stato un investimento di circa 35 milioni di euro per rendere più moderna e sicura la stazione Tiburtina, tornelli, videocamere di sorveglianza, esercizi commerciali, con il percorso pedonale si arriva allo stadio". Salvini ha poi parlato della curva: "Una cosa che mi colpisce è che su 60mila posti 23mila saranno riservati alla curva. Da quando avevo 14 anni preferisco seguire le partite non seduto ma in piedi, non silenzioso ma partecipante, ritengo che a stadi moderni, vissuti, vivibili e sicuri si debba accompagnare un tifo altrettanto moderno e partecipe. Cosa più triste di uno stadio vuoto non la ricordo". Poi una battuta sulla Lazio: "Non stavo pensando alla Lazio (ride con il presidente della Regione Rocca, tifoso laziale, ndr)". Salvini ha poi concluso: "Invito i tifosi romanisti ad avere compassione del momento che stanno vivendo i tifosi concittadini. Vista l’opportunità di Euro 2032, così come è stato per le Olimpiadi di Milano-Cortina, non so come non si possa essere favorevoli a questo progetto. Faccio i complimenti all’AS Roma, che sia da esempio per le altre società sportive. Noi come Ministero delle Infrastrutture siamo assolutamente determinati a rispettare i tempi e i costi, non vedo l’ora di fare un nuovo incontro". La parola è poi passata al sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "Oggi è una giornata bellissima. Vorrei che il metodo Giubileo si ripeta anche per lo stadio della Roma, con lo spirito pratico per risolvere tutti i problemi". Questo l'auspicio del sindaco che ha poi continuato: "Il percorso è iniziato ormai quattro anni fa. La società ha condiviso la visione per cui non si trattasse solo di uno stadio, ma di qualcosa di polifunzionale per la città, le aree verdi. Una grande gioia per i tifosi della Roma e per tutti i romani. Questo è possibile perché c’è stato un lavoro preparatorio importante, non siamo partiti da zero". Gualtieri ha poi concluso elogiando il club: "Il valore del contributo dell’AS Roma, oltre alla spesa dello stadio, è significativo. Parliamo di oltre 100 milioni di euro, non solo realizza uno stadio ma restituisce un quadrante alla città. Questo modello di collaborazione ci aiuterà ad affrontare tutti i prossimi passaggi. Abbiamo già dimostrato nei fatti che possiamo mettere le appartenenze politiche da parte".

Da Abodi a Rocca: tutte le altre dichiarazioni sul nuovo stadio della Roma

Dopo Salvini e Gualtieri, anche il Ministro dello Sport: "Se siamo qui è perché abbiamo creato le condizioni per arrivarci. Il primo ringraziamento va a Dan Friedkin, ha creduto fortemente in questo progetto dando un senso agli investimenti nel club, anche verso il patrimonio più prezioso, i tifosi, che hanno bisogno di stadi moderni".: "Siamo qui perché questo Governo ha voluto dare un senso alla sfida del 2032, che avrebbe avuto meno senso. Tra qualche giorno c’è un primo cancello (il 31 luglio, ndr), a ottobre verranno valutate dalla Uefa le proposte degli stadi. Il pensiero va anche a Dino Viola e Franco Sensi, questo riannoda i fili di una passione che mai si deve interrompere e tiene conto del valore di un club di calcio, che è molto più di una azienda sportiva, ma è custode di emozioni. Se non ci si immerge profondamente non ci comprende la funzione sociale che ricopre. Ho voluto costruire una piattaforma commissariale, era l’unica possibilità per dare un senso coordinato e organizzato, è un progetto di sistema in cui stanno interagendo anche altre città, per raggiungere la dignità infrastrutturale".: "Siamo qui per cambiare il senso della storia. L’obiettivo va ben oltre lo stadio. Queste infrastrutture devono essere in sintonia con lo sviluppo urbano. Con questo sistema è possibile trasformare le città mettendosi a disposizione dei cittadini".: "Questa è una bella giornata per l’AS Roma, ma lo è per tutta la città. Uno dei temi è la vicinanza con il Pertini, mi sono state date rassicurazioni che andremo a verificare mano mano. C’è un tema di competenza del sindaco, ma il punto è l’accessibilità all’ospedale. Tutto però sta andando nella giusta direzione. C’è un quadrante che sta diventando importante".