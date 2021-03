Parma-Roma, le pagelle dei quotidiani: Dzeko non si presenta, Kumbulla e Peres un disastro

Una sconfitta da dimenticare in fretta. La Roma perde 2-0 contro il Parma e complica la sua corsa Champions. Una sconfitta da non imputare alla stanchezza secondo Fonseca, che come i suoi giocatori interpreta male il match. Sono pochi quelli che escono dal Tardini a testa alta. Si salva Pau Lopez, mentre la difesa è un disastro, esterni compresi. Peres, Kumbulla e Ibanez sono i peggiori. Villar e Pellegrini non riescono a dare corpo alla manovra, in avanti solo El Shaarawy prova a inventare qualcosa, ma senza riuscirci. Malissimo Dzeko al rientro in campo.

Parma-Roma: le pagelle dei quotidiani

Il Messaggero (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 6, Mancini 4, Ibanez 4,5, Kumbulla 4 (14’ st Cristante 5,5), Bruno Peres 5 (14’ st Reynolds sv), Pellegrini 5 (34’ st Mayoral sv), Villar 5 (34’ st Diawara sv), Spinazzola 6, Pedro 4,5 (14’ st Perez 6), El Shaarawy 5,5, Dzeko 5. All. Fonseca 5

Leggo (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 6, Mancini 5,5, Ibanez 4,5, Kumbulla 4 (14’ st Cristante 5,5), Bruno Peres 4 (14’ st Reynolds 5,5), Pellegrini 5 (34’ st Mayoral sv), Villar 4,5 (34’ st Diawara sv), Spinazzola 5,5, Pedro 4 (14’ st Perez 6), El Shaarawy 5,5, Dzeko 4,5. All. Fonseca 4,5

La Gazzetta dello Sport (a cura di A. Schianchi)

Pau Lopez 6,5, Mancini 5, Ibanez 5, Kumbulla 5 (14’ st Cristante 6), Bruno Peres 5,5 (14’ st Reynolds 5,5), Pellegrini 6 (34’ st Mayoral sv), Villar 5,5 (34’ st Diawara sv), Spinazzola 6,5, Pedro 5 (14’ st Perez 6,5), El Shaarawy 5,5, Dzeko 5. All. Fonseca 5

La Stampa

Pau Lopez 6, Mancini 5,5, Ibanez 5, Kumbulla 5 (14’ st Cristante 6), Bruno Peres 5 (14’ st Reynolds 5), Pellegrini 6 (34’ st Mayoral sv), Villar 5 (34’ st Diawara sv), Spinazzola 6, Pedro 5 (14’ st Perez 6), El Shaarawy 5, Dzeko 5. All. Fonseca 5

La Repubblica (a cura di M. Pinci)

Pau Lopez 5,5, Mancini 4,5, Ibanez 5, Kumbulla 4 (14’ st Cristante 6), Bruno Peres 5 (14’ st Reynolds 5,5), Pellegrini 5 (34’ st Mayoral sv), Villar 5 (34’ st Diawara sv), Spinazzola 5, Pedro 4,5 (14’ st Perez 6), El Shaarawy 5,5, Dzeko 5. All. Fonseca 5

Il Corriere della Sera (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 6, Mancini 6, Ibanez 5, Kumbulla 4 (14’ st Cristante 6), Bruno Peres 4,5 (14’ st Reynolds 5), Pellegrini 5,5 (34’ st Mayoral sv), Villar 5 (34’ st Diawara sv), Spinazzola 5,5, Pedro 4,5 (14’ st Perez 6), El Shaarawy 5, Dzeko 5,5. All. Fonseca 5

Il Tempo (a cura di A. Austini)

Pau Lopez 6, Mancini 5,5, Ibanez 4, Kumbulla 4 (14’ st Cristante 5), Bruno Peres 4 (14’ st Reynolds 5), Pellegrini 5 (34’ st Mayoral sv), Villar 5 (34’ st Diawara sv), Spinazzola 5, Pedro 5 (14’ st Perez 5,5), El Shaarawy 5, Dzeko 4. All. Fonseca 5