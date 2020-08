Tutti convocati per il raduno a Trigoria. Sondaggio della Roma per Belotti, Arsenal su Diawara

Giorno di vigilia per la Roma, che domani si ritroverà a Trigoria per il raduno precampionato. La nuova stagione parte con poche certezze e molti dubbi: il nuovo direttore sportivo non è ancora arrivato, l’allenatore non è stato confermato pubblicamente e diversi giocatori potrebbero salutare a breve. Non solo quelli da tempo sulla lista dei cedibili, ma anche titolari come Dzeko e Pau Lopez. Nei prossimi giorni l’agente del bosniaco incontrerà Fienga: i due faranno il punto della situazione e in seguito verrà presa una decisione sul futuro dell’attuale capitano. Il discorso relativo al portiere è invece principalmente di natura tecnica, legato quindi al rendimento altalenante dell’ex Betis nel corso della stagione appena trascorsa. Entrambi, comunque, sono presenti nella lista dei 35 convocati stilata da Fonseca per la ripresa degli allenamenti, fissata per venerdì alle ore 18 (domani verranno soltanto svolti i tamponi): il tecnico portoghese, non avendo escluso nessuno, si ritroverà a lavorare almeno all’inizio con una maxi rosa. Ci sarà pure Pedro, ma lo spagnolo sarà out per tutto il prossimo mese, a causa dell’infortunio alla spalla.

Calciomercato Roma: sondaggio per Belotti, l’Arsenal punta Diawara. Preso Vetkal per l’Under 17

L’alto numero di calciatori in prima squadra, considerando anche il pesante impatto sulle casse societarie, non permetterà al club di acquistare senza vendere. I nomi in uscita sono i soliti, Fienga punterà sulle cessioni per garantirsi un tesoretto col quale rinforzare la rosa. Il primo obiettivo è il ritorno di Smalling, poi si cercheranno un terzino destro e un vice Dzeko, sempre che qualche titolare non saluti prima dell’avvio del campionato. Potrebbe essere il caso di Diawara: dall’Inghilterra si parla di un’offerta dell’Arsenal da 30 milioni, che è quanto chiede la Roma per lasciar partire il mediano (nell’affare potrebbe rientrare l’ex blucerchiato Lucas Torreira). Intanto è stato fatto un sondaggio per Belotti, ma il Torino, a cui piace Schick, ha risposto con un secco no. I due club ne riparleranno se Dzeko decidesse di andar via.

Da registrare l’interesse del Pordenone per Riccardi, il classe 2001 convocato da Fonseca per il ritiro che però resta nelle mire di Juventus e Milan: nella corsa al centrocampista della Primavera, i bookmakers vedono favoriti proprio i rossoneri. E a proposito di giovani, l’Under 17 giallorossa si rinforza con il sedicenne estone Martin Vetkal, prelevato dal Kalev Tallin.

Paolo Franzino