Roma, ancora un colpo per il futuro: arriva il giovane Vetkal

Per la Roma prosegue a campagna di rafforzamento del settore giovanile in questa sessione di calciomercato. Come riporta su Instagram l’agenzia Fisher Sport il giovane Martin Vetkal ha firmato un contratto con il club romanista fino al 2023. Il centrocampista estone classe 2004 arriva dal Kalev Tallin e nella sua giovane carriera conta già la convocazione nella nazionale Under 17. “Un nuovo capitolo“, queste le poche ma grintose parole che ha utilizzato Vetkal sul proprio profilo ufficiale Instagram per propiziare la nuova avventura nella Captiale.