Dall’Inghilterra: l’Arsenal su Diawara, affare da quasi 30 milioni

Roma e Arsenal continuano a fare operazioni in questa sessione di calciomercato. Dopo l’accordo preliminare raggiunto per Mkhitaryan e l’idea Torreira, i Gunners sono più vicini all’acquisto di Amadou Diawara. Come riportano il “The Sun” e il “Daily Express” l’Arsenal ha puntato il regista giallorosso dopo aver rinunciato a pagare la clausola rescissoria da 45 milioni di sterline di Thomas Partey dell’Atletico Madrid.

Il manager Arteta vuole rinnovare la squadra che ha ereditato da Unai Emery e sarebbe disposto a spenderne 27 (circa 30 milioni di euro) per portare il guineano all’Emirates. Resta viva l’ipotesi di uno scambio (con rispettive plusvalenze, Diawara a bilancio pesa poco più di 18 milioni) che coinvolga anche Lucas Torreira. L’ex Samp ha voglia di tornare in Italia e su di lui oltre alla Roma c’è anche la Fiorentina.