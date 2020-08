Maledizione continua: Pedro già infortunato, pronto tra un mese

Quella degli infortuni ai giocatori della Roma è una maledizione che sembra non voler mollare i giallorossi ed ora colpisce addirittura quelli in arrivo, come Pedro. Dopo accurate visite mediche e controlli alla spalla infortunata, la società ieri ha annunciato l’ingaggio dello spagnolo, sapendo però che l’ex Barcellona e Chelsea non potrà essere a disposizione di Fonseca ancora per circa un mese, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”.

Proprio il portoghese però è stato fondamentale nell’arrivo di Pedro nella Capitale, come confermato dal diretto interessato nella prima intervista rilasciata da giocatore della Roma: “Ho parlato con il mister, mi ha spiegato che sarebbe stato un buon momento per me per arrivare alla Roma, per provare a conquistare qualcosa d’importante, anche se so che sarà difficile”.