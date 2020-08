Domani si parte, prima amichevole contro il Benevento

Da domani la Roma al gran completo si ritroverà a Trigoria per dare ufficialmente il via alla nuova stagione, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”.

Domani i giocatori e l’allenatore saranno sottoposti ai tamponi e non saranno necessarie le consuete visite mediche d’idoneità, tranne alcune eccezioni, perché valgono quelle fatte per la ripresa del campionato a giugno. Il 28 e il 29 previsti due allenamenti al completo, dal 30 poi Trigoria si svuoterà per gli impegni di gran parte dei calciatori con le rispettive nazionali.

Ci saranno un paio di amichevoli: la prima già fissata per il 5 settembre a Trigoria contro il Benevento di Inzaghi. Nel centro sportivo qualcuno come Perotti e Zaniolo si sta già allenando, così come quei calciatori come Florenzi, Olsen e Karsdorp, rientrati dai prestiti. In queste ore Fonseca deciderà come comportarsi: se continuare a farli allenare a parte (tutti o alcuni) o se invece coinvolgerli negli allenamenti con i compagni.