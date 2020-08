Dzeko, Fonseca, Fienga: i giorni del chiarimento

Quarantotto ore per ripartire e per pianificare insieme il futuro della Roma. Domani la squadra si radunerà a Trigoria dando il via alla nuova stagione, ma prima ci sarà bisogno di un paio di incontri chiarificatori. I protagonisti – scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera” – saranno Guido Fienga, Paulo Fonseca ed Edin Dzeko: ceo, allenatore e capitano, le tre figure più rappresentative della Roma.

Colloqui telefonici tra il tecnico e il dirigente ce ne sono stati durante questo periodo di vacanza. Sa bene, Fonseca, che ci si aspetta di più da lui e dal suo staff e che se ci fosse stato più tempo a disposizione la sua posizione sarebbe stata valutata con maggiore attenzione dalla nuova società.

Nelle telefonate avute con Fienga, anzi, si è parlato di mercato e di come rendere la squadra più forte. Proprio in chiave mercato, sarà fondamentale l’incontro che entrambi avranno con Edin Dzeko. Il malumore manifestato dal bosniaco durante e al termine della gara col Siviglia nei confronti del tecnico è stato evidente. D’altra parte Dzeko e il suo agente dovranno incontrare anche Fienga, per capire fin se brevi, anche per consentire alla Roma di trovare rapidamente un sostituto all’altezza.