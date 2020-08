Roma, i convocati di Fonseca per la preparazione: ci sono anche Pedro, Florenzi e Schick

La Roma si avvia a ripartire per prepararsi alla nuova stagione, con il campionato che dovrebbe riprendere il 19 settembre. Domani i giallorossi effettueranno i tamponi a Trigoria, poi ci sarà l’inizio degli allenamenti agli ordini di Paulo Fonseca. Sul sito ufficiale del club giallorosso sono stati resi noti i 35 convocati per la pre-season, di cui fanno parte anche Mirante, Pastore e Schick, che si uniranno al gruppo in una seconda fase. Presenti anche i tanti giocatori rientrati dai prestiti, ma che non fanno parte del progetto tecnico della Roma come Coric, Jesus, Karsdorp, Florenzi, Seck e Olsen.

Ecco l’elenco completo:

Mirko Antonucci

Pietro Boer

Devid Bouah

Riccardo Calafiori

Ante Coric

Bryan Cristante

Amadou Diawara

Edin Dzeko

Federico Fazio

Alessandro Florenzi

Roger Ibanez

Juan Jesus

Rick Karsdorp

Justin Kluivert

Aleksandar Kolarov

Pau Lopez

Gianluca Mancini

Antonio Mirante*

Henrikh Mkhitaryan

Robin Olsen

Javier Pastore*

Lorenzo Pellegrini

Bruno Peres

Carles Perez

Diego Perotti

Alessio Riccardi

Pedro Rodriguez

Davide Santon

Patrik Schick*

Moustapha Seck

Leonardo Spinazzola

Cengiz Under

Jordan Veretout

Gonzalo Villar

Nicolò Zaniolo

*Antonio Mirante si aggregherà alla squadra una volta accertata la negatività dei tamponi e certificata la guarigione dalla ASL di competenza.

*Javier Pastore sta svolgendo una prima fase di riabilitazione presso la clinica dove è stato operato, per poi proseguire a Trigoria la fase di recupero funzionale e riatletizzazione.

*Patrik Schick si unirà al gruppo dopo gli impegni con la nazionale.