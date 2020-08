Riccardi può salutare: lo segue il Pordenone, piace anche alla Juventus

Alessio Riccardi è tra i 35 convocati da Paulo Fonseca per la preparazione della Roma che partirà ufficialmente domani con i tamponi a Trigoria. Il talento classe 2001, però, potrebbe fare presto le valigie: in queste ore si è parlato della pista Milan, ma non è l’unica. Come riporta ‘alfredopedulla.com’, infatti, il trequartista giallorosso è finito nel mirino del Pordenone, club di Serie B rivelazione dell’ultima stagione e protagonista nei playoff. Su Riccardi resta anche l’interesse della Juventus.