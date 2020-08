Intrecci Roma-Torino: sondaggio giallorosso per Belotti, granata su Schick e Piatek

Roma e Torino, destini incrociati. I nomi che potrebbero far incrociare le strade dei due club sono diversi, tutti in attacco. Giallorossi e granata sono alla ricerca di bomber, per rinforzare la rosa o per sostituire qualche partenza eccellente. Piatek è l’ultima idea del tandem Cairo-Vagnati: il polacco è finito anche in orbita Roma negli ultimi giorni, ma servirebbe in ogni caso un investimento importante. Non solo, perché il Toro – come scrive ‘Tuttosport’ – ha già chiesto ai giallorossi anche Patrik Schick, al centro però di un intrigo tutto tedesco tra Lipsia, che appare più lontano, e soprattutto Bayer Leverkusen. Per i granata, il ceco rappresenta più che altro una suggestione. E soprattutto, oltre a Torreira – che piace a entrambi – nei discorsi tra le società è finito anche Andrea Belotti. Il club capitolino, infatti, è tra i club che hanno effettuato dei sondaggi per il centravanti della Nazionale, così come Inter, Napoli, Fiorentina, Everton e Newcastle. Ad ora, però, il Torino ha risposto a tutti con un ‘no’ secco per il ‘gallo’.