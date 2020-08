Trigoria, domani i tamponi dalle 10. Venerdì e sabato allenamenti nel pomeriggio

La nuova stagione è alle porte anche per la Roma. Dopo l’eliminazione in Europa League contro il Siviglia, i giallorossi ripartiranno domani: dalle ore 10 e per tutta la giornata, a Trigoria il gruppo arriverà scaglionato al centro sportivo per sottoporsi ai tamponi di rito (non serviranno le visite di idoneità dopo quelle già effettuate per la ripresa del campionato). Il primo allenamento per la squadra di Fonseca, che al momento non dovrebbe dormire a Trigoria in attesa di eventuali nuove disposizioni da parte del tecnico portoghese, è previsto per venerdì alle 18. Stesso orario anche per la seduta di sabato mentre domenica l’allenamento è in programma la mattina alle 9.30.