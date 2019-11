Roma, testa all’Europa con Kalinic e l’amuleto Pellegrini. Pallotta vuole restare

Un lunedì carico di sorrisi per la Roma dopo il successo per 3-0 contro il Brescia. Gli uomini di Fonseca hanno domato un leone già ferito dalla pesante assenza di Balotelli e dai risultanti sicuramente scoraggianti dell’ultimo periodo. Una situazione negativa alimentata quest’oggi dalla gaffe del presidente Cellino. I giallorossi però, guardano avanti e si proiettano già alla delicata sfida di Europa League con l’Istanbul Basaksehir. Un match quasi da dentro o fuori per la Roma, alla ricerca di una vittoria che potrebbe dare ulteriore morale anche in vista della difficile trasferta di campionato contro l’ostico Hellas Verona guidato da Ivan Juric.

CERTEZZE – Nella sfida dell’Olimpico è arrivata l’ennesima conferma del duo Mancini–Smalling. I centrali giallorossi, oltre ad innalzare il muro in fase difensiva, sono andati a segno, con l’inglese che ha collezionato anche un assist. Una lieta notiza per Fonseca che, come confermato nelle interviste post gara, lavora dettagliatamente sul potenziale dei calci da fermo. I giallorossi sono ampiamente soddisfatti delle prestazioni offerte dalla coppia di difesa e lavorano per acquisire l’intero cartellino di Smalling dal Manchester United. A centrocampo invece, è tornato dopo il lungo infortunio Lorenzo Pellegrini. Il classe ’96, vero e proprio amuleto per la Roma, ha mostrato subito sprazzi della sua classe in attesa di ritrovare il giusto ritmo partita. Dall’infermeria arrivano altre buone notizie per Fonseca. Nikola Kalinic infatti, è tornato a lavorare con il gruppo (insieme a Spinazzola) in attesa di essere nuovamente al 100% per riconfermarsi come vice-Dzeko.

PRESIDENTI – Nonostante le voci che lo vorrebbero vicino all’addio, il presidente della Roma James Pallotta non ha intenzione di abbandonare il timone della nave. Come raccolto da Radio Radio, il numero uno giallorosso non vorrebbe cedere l’intero pacchetto di azioni all’imprenditore americano Friedkin. Parallelemente, a Napoli il patron Aurelio De Laurentiis è pronto allo scontro con i propri giocatori dopo l’ammutinamento post Salisburgo. L’idea del produttore cinematografico è quella di dimezzare del 50% la mensilità dei calciatori.

ALTRO – Oltre alla conferma di Smalling, Petrachi guarda al mercato di gennaio per rimpolpare la mediana. Nonostante le buone prestazioni di Diawara, si fa largo la candidatura di Ntcham del Celtic, monitorato anche da Valencia e Sporting Lisbona. Per Roma Cares invece, Florenzi e Santon hanno fatto visita nel pomeriggio al Policlinico Universitario Campus Biomedico per strappare sorrisi ai pazienti dell’Ospedale romano. Ai microfoni di Teleradiostereo, è intervenuto il Commissario Tecnico dell’Under 21 dell’Ucraina ed ex compagno di squadra di Kalinic al Dnipro, Ruslan Rotan, che ha dichiarato: “Nikola per esprimersi al meglo ha bisogno che l’ambiente creda in lui”. In attesa del posticipo serale che vedrà la Spal ospitare il Genoa, nel pomeriggio è andato in scena un incredibile match tra Cagliari e Lecce, con Olsen potragonista sia in positivo che in negativo.