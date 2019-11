Gaffe di Cellino su Balotelli: “E’ nero e lavora per schiarirsi”

Dopo la partita persa per 3-0 contro la Roma, il numero uno del Brescia, Massimo Cellino, ha parlato ai microfoni di calciomercato.com appena arrivato in Lega a Milano lasciandosi sfuggire una spiacevole battuta sul suo attaccante Mario Balotelli. Queste le sue parole: “Cosa devo dirvi su Balotelli? Che è nero, che sta lavorando per schiarirsi. Nel calcio ci sono squadre che combattono e vincono, se pensiamo che un giocatore da solo possa vincere le partite, offenderemmo la squadra. Altrimenti, giocheremmo uno contro undici”. Inoltre sul futuro di Super Mario ha aggiunto: “L’allenatore ha fatto un errore, in conferenza ha parlato di Balotelli e non della squadra. L’ho preso a fine mercato, non per vendere abbonamenti. L’ho comprato perché poteva essere un valore aggiunto, l’abbiamo fatto diventare un punto di debolezza per sovra-esposizione. Se continuiamo a parlarne, facciamo male a lui e a noi“.