Roma, il ritorno di Spinazzola: “Recupero completato”

Dopo non esser stato convocato per la sfida dell’Olimpico contro il Brescia, Leonardo Spinazzola è tornato quest’oggi a disposizione di Fonseca. L’esterno giallorosso potrebbe ritagliarsi minuti importanti contro l’Istanbul Basaksehir anche se Fonseca potrebbe dosarlo per evitare ulteriori ricadute. Nonostante ciò, l’ex Atalanta ha dedicato un post su instagram al suo reintegro tra i compagni per la seduta di allenamento con scritto: “Recupero completato. Si riprende con il lavoro sul campo“.