Summerville-Roma, sono ore decisive. Il ds D'Amico sta continuando a muoversi per portare l'attaccante del West Ham - la prima scelta di Gasp per la trequarti di sinistra - in giallorosso. Come riporta Sky Sport, i giallorossi sono vicini ad accontentare le richieste economiche del giocatore che chiede un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Manca ancora l'ok definitivo del giocatore: domani l'olandese tornerà in Europa e deciderà tra i giallorossi e l'Aston Villa. Con il via libera del giocatore, la Roma sarebbe pronta a investire 45 milioni di euro (esercitando la clausola rescissoria che scadrà fra 10 giorni). Intanto anche Donyell Malen, suo compagno di reparto in nazionale, sta spingendo per portarlo a Trigoria. Potrebbe essere lui il primo colpo Champions per l'attacco di Gasp.