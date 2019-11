Trigoria, Kalinic e Spinazzola in gruppo. Individuale per Pastore

La Roma torna subito in campo al Fulvio Bernardini di Trigoria, con l’obiettivo dei 3 punti contro l’Istanbul Başakşehir. La squadra di Fonseca a quota 5 punti nel Gruppo J, in terza posizione si trova a meno due proprio dai turchi. Centrare la vittoria permetterebbe ai giallorossi di avvicinarsi alla qualificazione ai sedicesimi di finale. Tra i convocati dovrebbe rientrare Mkhitaryan, assente dalla trasferta vittoriosa di Lecce. Si valuteranno in questi giorni le condizioni di Florenzi, vittima di un problema muscolare al polpaccio. Il fastidio del capitano giallorosso avuto ieri contro il Brescia non preoccupa lo staff medico della Roma.

INDISPONIBILI

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

L’ALLENAMENTO

Gruppo diviso come di consueto nei post partita. Inizio in palestra, riscaldamento sul campo e poi parte tattica. Kalinic e Spinazzola si sono allenati con il gruppo, mentre Pastore ha svolto lavoro individuale.

PROBABILE FORMAZIONE

Per la sfida con il Basaksehir Fonseca cambierà poco. Confermato il blocco difensivo e la linea mediana. In avanti Under favorito su Kluivert per una maglia da titolare, mentre al centro ci sarà l’insostituibile Edin Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.