Crysencio Summerville è la prima scelta di Gasperini per rinforzare l'attacco. Il calciomercato della Roma sta entrando nel vivo e nelle ultime ore si è accesa la trattativa per portare il talento olandese in giallorosso. A Trigoria si attende una risposta dopo i due colloqui avuti dal ds D'Amico con il suo entourage. Può essere lui il primo colpo top per l'attacco della Roma.

Gol, assist e dribbling

La Premier e quel punto in comune con Lookman

Come giocherebbe nella Roma di Gasperini

è un'ala brevilinea,e micidiale nell'uno contro uno. Nella sua stagione al- quando incantò lo stesso Gasperini nel 2024-25 - chiuse la Championship con, oltre a registrare numeri da fuoriclasse assoluto nei(2,5 a partita col 56% di successo). Unche allamanca da diversi anni da quella parte (un esterno sinistro di piede destro) con le caratteristiche cercate da Gasp per la sua trequarti. Al Mondiale, con la maglia dell'Olanda, ha dimostrato anche la suagiocando quasi sempre sulla(quella destra) e segnando anche con quello che in teoria è il piede debole.La sua stagione alnon è stata indimenticabile - complice un'annata disastrosa del club terminata con la retrocessione - e ha chiuso con soli. Main lui rivede proprio quello che per anni è stato il gioiello dell'Atalanta: Ademola. Anche il nigeriano, arrivato dal Leicester nel 2022, non aveva mai registrato grandi numeri in Premier League prima di esplodere in Serie A e trascinare la Dea nella finale vinta 3-0 (con tripletta) contro il Leverkusen.è convinto delle qualità di Summerville e spera in unasimile.Dopo il colposfumato sulla trequarti destra (con Greenwood ufficialmente al Fenerbahce),arriverebbe persulla- dove è più pericoloso rientrando sul destro. L'olandese porterebbe(che non dipenderanno esclusivamente da lui), ma soprattutto- fondamentali in cui la Roma ha faticato tremendamente ed è stata per distacco la peggiore tra le prime 4 in Serie A nella scorsa stagione.