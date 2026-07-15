Al Mondiale, con la maglia dell'Olanda, ha dimostrato anche la sua duttilità giocando quasi sempre sulla fascia opposta
Summerville, un altro oranje per Gasp: ecco dove dovrebbe giocare
Crysencio Summerville è la prima scelta di Gasperini per rinforzare l'attacco. Il calciomercato della Roma sta entrando nel vivo e nelle ultime ore si è accesa la trattativa per portare il talento olandese in giallorosso. A Trigoria si attende una risposta dopo i due colloqui avuti dal ds D'Amico con il suo entourage. Può essere lui il primo colpo top per l'attacco della Roma.
Gol, assist e dribblingSummerville è un'ala brevilinea, rapida e micidiale nell'uno contro uno. Nella sua stagione al Leeds - quando incantò lo stesso Gasperini nel 2024-25 - chiuse la Championship con 19 gol e 9 assist, oltre a registrare numeri da fuoriclasse assoluto nei dribbling (2,5 a partita col 56% di successo). Un profilo che alla Roma manca da diversi anni da quella parte (un esterno sinistro di piede destro) con le caratteristiche cercate da Gasp per la sua trequarti. Al Mondiale, con la maglia dell'Olanda, ha dimostrato anche la sua duttilità giocando quasi sempre sulla fascia opposta (quella destra) e segnando anche con quello che in teoria è il piede debole.
La Premier e quel punto in comune con LookmanLa sua stagione al West Ham non è stata indimenticabile - complice un'annata disastrosa del club terminata con la retrocessione - e ha chiuso con soli 5 gol in 32 partite. Ma Gasperini in lui rivede proprio quello che per anni è stato il gioiello dell'Atalanta: Ademola Lookman. Anche il nigeriano, arrivato dal Leicester nel 2022, non aveva mai registrato grandi numeri in Premier League prima di esplodere in Serie A e trascinare la Dea nella finale vinta 3-0 (con tripletta) contro il Leverkusen. Gasperini è convinto delle qualità di Summerville e spera in una trasformazione simile.
Come giocherebbe nella Roma di GasperiniDopo il colpo Champions sfumato sulla trequarti destra (con Greenwood ufficialmente al Fenerbahce), Summerville arriverebbe per completare il trio offensivo sulla corsia di sinistra - dove è più pericoloso rientrando sul destro. L'olandese porterebbe gol (che non dipenderanno esclusivamente da lui), ma soprattutto occasioni create e dribbling - fondamentali in cui la Roma ha faticato tremendamente ed è stata per distacco la peggiore tra le prime 4 in Serie A nella scorsa stagione.
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