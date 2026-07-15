Il Manchester United è su Manu Koné e il francese potrebbe salutare Trigoria. Dopo i colpi Andrey Santos e Tielemans, la squadra di Carrick è alla ricerca di un altro centrocampista. La pista è calda e dopo le dichiarazioni di Rio Ferdinand - che ha parlato di un accordo raggiunto tra i due club - si è accesa ancora di più. Fabrizio Romano, però, ha voluto far chiarezza sulla situazione legata a Koné specificando che al momento i contatti sono vivi ma i Red Devils non hanno ancora presentato offerte ufficiali. I rapporti tra le due società sono ottimi, ma i giallorossi (e in particolare Gasperini) non vorrebbero privarsi comunque del francese dopo aver centrato l'obiettivo Champions.