Roma, Pallotta non molla la società. Attesa la risposta a Totti

James Pallotta si fa sentire. Secondo le impressioni raccolta da Radio Radio il numero uno giallorosso non avrebbe alcuna intenzione di mollare la guida della società e avrebbe, inoltre, chiesto ai tifosi di rimanere coesi intorno alla squadra di Fonseca. Infine il presidente romanista ha fatto sapere che presto risponderà di persona alle dichiarazioni di Francesco Totti in merito alla gestione societaria. L’ex capitano, sempre alla stessa emittente, si era infatti detto speranzoso riguardo il possibile passaggio di mano ai vertici della Roma, con il magnate statunitense Friedkin presente nei giorni scorsi nella Capitale proprio per valutare l’investimento. “Spero che Friedkin arrivi, che metta tanti soldi e che possa riportare la Roma a lottare per il vertice vincendo tutto quello che c’è da vincere. Senza nulla togliere a Pallotta“. Queste le parole di Francesco Totti.