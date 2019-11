Hellas Verona, Juric pensa già alla Roma: “Ce la giocheremo a viso aperto”

Dopo il Basaksehir, per la Roma arriverà l’ostacolo Hellas Verona. Gli scaligeri, protagonisti di un ottimo campionato sin qui, hanno trovato i tre punti anche contro la Fiorentina confermando lo strepitoso periodo di forma. Il tecnico della squadra veneta Ivan Juric, al termine della partita con la Viola, ha parlato anche del prossimo impegno con i giallorossi: “Con la Roma ce la giocheremo a viso aperto come abbiamo sempre fatto”. Un pensiero condiviso anche dal centrale ex Genoa Koray Gunter il quale, intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti nella mixed zone dello stadio Bentegodi, ha dichiarato: “Possiamo fare una grande gara contro di loro, la prepareremo al meglio in settimana”.