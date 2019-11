Diawara lancia la Roma: “Vittoria importante, avanti così” – FOTO

Novanta minuti in campo e un’affinità con il gruppo che va via via crescendo. Partita ordinata e convincente quella di Amadou Diawara, che ha sfruttato la pausa delle nazionali per lavorare a Trigoria con Fonseca e per comprendere ancor più gli schemi del tecnico. Il centrocampista della Roma ha voluto esprimere sui social la sua contentezza, festeggiando per i tre punti conquistati contro il Brescia. Queste le sue parole su Instagram: “Vittoria importante grande gruppo avanti così“.