Basaksehir-Roma, mercoledì alle 10.30 la rifinitura a Trigoria. Conferenza alle 18 a Istanbul

Il giorno dopo la vittoria contro il Brescia all’Olimpico, la Roma sposta immediatamente la concentrazioine sullo scontro diretto di Europa League di giovedì contro l’Istanbul Basaksehir. La società turca ha reso noto il programma della vigilia: la seduta di rifinitura per la Roma, al Fulvio Bernardini di Trigoria, è prevista alle 10.30 di mercoledì 17 novembre. Nel pomeriggio Fonseca e uno dei suoi giocatori terranno la consueta conferenza stampa della vigilia, alle ore 18.00 italiane, direttamente da Istanbul. Alle 16.00 l’allenatore avversario Okan Buruk, assieme a un tesserato, presenterà la sfida prima di scendere in campo per l’allenamento di rifinitura fissato alle 16.30 italiane.