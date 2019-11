Olsen para tutto, poi impazzisce: il Lecce recupera e fa 2 a 2 col Cagliari

Dopo lo slittamento a causa del maltempo, il Lecce riacciuffa la partita contro il Cagliari solo nel recupero il Cagliari batte il Lecce fuori casa al Via del Mare. Joao Pedro apre le marcature per i sardi, eguagliando il suo record di gol in una singola stagione di Serie A. Il raddoppio arriva con il Ninja Nainggolan. Nel finale Olsen compie un miracolo su Farias, solo davanti alla porta: azione rocambolesca che termina con la parata in area di rigore di Cacciatore, che gli costa il cartellino rosso. Lapadula trasforma il rigore e dopo succede di tutto. Lite tra l’ex portiere romanista l’attaccante del Lecce e cartellino rosso per entrambi. Inizia il recupero e i pugliesi tentano il tutto per tutto, sprecando prima l’occasione del raddoppio acciuffandolo poi, in extremis, con Calderoni.