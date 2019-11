Mercato Roma, per gennaio occhi su Ntcham del Celtic

La Roma pensa già al mercato. Tra poco più di un mese inzierà ufficialmente la sessione invernale e, come riferisce Tuttomercatoweb, i giallorossi sarebbero fortemente interessati al mediano del Celtic Oliver Ntcham, autore del gol decisivo contro la Lazio nei minuti finali dell’ultimo match di Europa League. Il classe 1996, che ha già giocato in Serie A con la maglia del Genoa tra il 2015 e il 2017, piace anche in Spagna e Portogallo con Valencia e Sporting Lisbona che monitorano la situazione.