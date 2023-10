Roma, terremoto Mourinho: è a rischio esonero. La società smentisce

Lo Special One potrebbe perdere la panchina in caso di sconfitta contro il Cagliari. Il club giallorosso ha negato, per il momento, questa ipotesi. Per il match contro i rossoblù Pellegrini resta out. Per lui si teme uno stop di un mese

La panchina di José Mourinho non è mai stata così in bilico e così in discussione come oggi. La notizia riportata dal Corriere dello Sport riguarda l'esonero del tecnico portoghese in caso di sconfitta contro il Cagliari. Ivan Zazzaroni, ha spiegato come tutto sarebbe esploso dopo la pesante sconfitta di Genova. Si è fatto già il possibile nome del sostituto, con i Friedkin che avrebbero bloccato il tedesco Flick. Da parte sua, lo Special One, in un'intervista rilasciata per l'Arabia, ha dichiarato che, pur essendo concentrato attualmente sulla Roma, il futuro è rivolto proprio allo stesso campionato in cui milita Cristiano Ronaldo. L'idea del possibile addio di Mourinho ha fatto scatenare i social con una buona parte dei tifosi giallorossi che sono a sostegno del tecnico: "Con lui fino all'inferno".La società giallorossa, però, ha smentito le voci riguardanti l'esonero, ma la sensazione è in un fondo di verità ci sia e diverse sono le spiegazioni che potrebbero celarsi dietro questa situazione.