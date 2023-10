Secondo stop stagionale per Pellegrini: rischia di restare fuori almeno un mese

Nell'istante in cui il peggio sembrava alle spalle, Lorenzo Pellegrini si è fermato ancora per infortunio. Come riportato da Gianluca Lengua su Il Messaggero, oggi si sottoporrà a esami più accurati, ma questa volta lo stop potrebbe essere per un periodo più lungo rispetto al solito. Non le classiche due settimane ma almeno un mese. Potrebbe saltare anche Monza, Slavia Praga ed Inter alla ripresa. Un peccato per il capitano, che si stava riprendendo il campo con gradualità dopo le tre partite saltate per una un problema all'adduttore. Con Genoa e Frosinone le prestazioni stavano gradualmente migliorando, avrebbero raggiunto presto l'apice, ma il muscolo non è stato suo alleato. Lo scorso anno ha saltato 10 partite per colpa di lesioni e affaticamenti muscolari. Non solo, ha perso anche l'Europeo vinto dagli azzurri nel 2021 per una lesione al flessore. Lorenzo non si è mai tirato indietro, anzi, forse ha dato anche troppo alla causa giallorossa stressando eccessivamente i muscoli che adesso gli stanno facendo pagare il conto. Ma d'altronde ha raccolto l'eredità di capitano della Roma e non ha mai avuto intenzione di tirarsi indietro. L'aiuto che ha dato a Mourinho è stato preziosissimo, tant'è che lo stesso Special One lo ha sempre tenuto in considerazione.