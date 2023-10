Roma, la squadra in volo verso Cagliari: Lukaku firma autografi ai tifosi a Fiumicino

La Roma è partita per la Sardegna in vista del match di domani contro il Cagliari di mister Ranieri in programma alle 18.30. La formazione giallorossa ha preso l'aereo da Fiumicino e come sempre non è mancato il sostegno da parte di alcuni tifosi presenti. Tra i più acclamati, ovviamente, c'è soprattutto Romelu Lukaku. L'attaccante belga si è fermato per qualche secondo con diversi romanisti che erano li ad attendere la squadra e sono stati omaggiati con selfie e autografi. Al seguito della squadra c'è anche Tiago Pinto. La concentrazione resta, comunque, massima in prossimità di una partita che la Roma non può sbagliare.