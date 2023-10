Roma, allenamento alla vigilia del Cagliari: presente Dybala. Out Pellegrini

I giallorossi, prima di partire per la Sardegna, hanno svolto la seduta di rifinitura: sempre out il capitano, insieme a Smalling, Llorente e Renato Sanches. Presenti Joao Costa e Pisilli

La Roma si è svegliata con la notizia della panchina in bilico di José Mourinho. Il tecnico portoghese ha regolarmente guidato la seduta di rifinitura di questa mattina, prima della partenza per Cagliari. Ancora out Pellegrini, dopo il fastidio all'adduttore della gamba destra risentito nel match contro il Servette. Rimasti fuori anche i soliti Smalling, Llorente e Renato Sanches, per la quale il rientro è previsto dopo la sosta. Rimangono, dunque, sempre contati gli uomini a disposizione dello Special One. È sceso regolarmente in campo con i compagni, invece, Paulo Dybala. Presenti anche i giovani Joao Costa e Pisilli.