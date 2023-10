Chi è Hans-Dieter Flick: l’allenatore bloccato da Friedkin per sostituire Mourinho

La panchina di José Mourinho, mai come prima d'ora, sembra in bilico. I rapporti con Friedkin sono ai minimi storici tanto che il patron americano avrebbe già pronto il suo sostituto: Hans-Dieter Flick. Il tedesco classe 1965 è reduce dalla deludente parentesi da ct della Germania, posizione dalla quale è stato esonerato lo scorso 10 settembre (unico nella storia della nazionale tedesca). Per la separazione era stata decisiva una sconfitta in amichevole contro il Giappone (4-1), remake di quella arrivata pochi mesi prima che gli era costata l'eliminazione dai mondiali in Qatar. In venticinque partite alla guida della nazionale, Flick ha fatto registrare appena 12 vittorie. Nella sua carriera, però, anche tanti successi prima come vice di Joachim Low (dal 2006 al 2014) sempre sulla panchina della nazionale conquistando la Coppa del Mondo in Brasile, e poi su quella del Bayern Monaco. In precedenza le esperienze all'Hoffenheim e nel Salisburgo come vice di Trapattoni. In Baviera, Flick aveva avuto il difficile compito di sostituire Nico Kovac (di cui era il vice) dopo l'addio di un'icona come Jupp Heynckes ma in pochi mesi conquistò tutti vincendo ogni trofeo disponibile diventando il secondo allenatore dopo Guardiola a conquistare il sextuple(6 titoli in una stagione). Con il Bayern ha vinto la Bundesliga, la Coppa e la Supercoppa di Germania, la Supercoppa Europea, il Mondiale per Club e la Champions League.