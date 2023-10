I Friedkin pronti a cacciare Mourinho

Dalla Germania filtra con insistenza come sostituto il nome di Hans-Dieter Flick

"L'avventura di Mourinho in giallorosso è dunque a tempo : se domani dovesse perdere con Cagliari di Ranieri, lo Special andrebbe incontro al licenziamento e la squadra sarebbe immediatamente affidata a un'altra guida. Dalla Germania filtra con insistenza il nome di Hans-Dieter Flick".

"Cosa spinge Dan Friedkin a risolvere anticipatamente il contratto con José? Sopravvalutazione della rosa? Scarsa qualità del gioco? Impossibile credere che siano queste le reali motivazioni. Per cui occorre deviare su una singolare forma di gelosia? Oppure su incompatibilità diffuse e scontro di personalità?Mourinho può rimproverarsi un solo errore: non essere andato dopo la finale (rubata) di Budapest, rinunciando così ai 96 milioni di dollari arabi".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.