Con Lukaku si segna il doppio

Segna ogni 103 minuti e ha un expected gol di una rete a partita. Come riportato da Stefano Carina su Il Messaggero, in campionato ha concluso nello specchio della porta appena 5 volte. Risultato? Tre centri. In Europa League va a segno da 13 gare di fila con un bottino complessivo di 17 gol. Con la Roma è a quota 2 in altrettante gare. Se ancora non l'avete capito, parliamo di Lukaku. L'asfittica fase realizzativa della passata stagione ha lasciato spazio ad un gruppo che segna praticamente il doppio rispetto a 12 mesi fa. Dopo 9 partite il rapporto è 21 a 12. Al netto del valore del Servette, ammesso candidamente da Mou nel post-gara, l'Europa è servita per capire che l'opzione doppio centravanti è lì sul piatto. Domani a Cagliari rientrerà Dybala ma Belotti continua a regalare segnali incoraggianti. II centro di potere a Trigoria è slittato davanti dopo che per due stagioni era stata la difesa a fare la parte del leone. Undici reti subite (in 7 match di A) sono troppe per una squadra allenata da Mourinho. Le frecciate a Ndicka e Aouar dopo due successi senza subire reti. A Cagliari, complice l'infortunio di Pellegrini, potrebbe toccare nuovamente all'algerino. A meno che José non dia fiducia a Celik nei tre dietro, avanzando nuovamente Cristante. La certezza è che in attacco tornerà Paulo. Con i sardi il feeling è ottimo: 9 vittorie e un pari insieme a 4 reti. Ancora migliore quello di Lukaku: 4 centri in 5 partite di cui 4 vinte. Proprio in una di queste, il 1 settembre del 2019, Lukaku appena arrivato in Italia si rese protagonista di un episodio, suo malgrado, molto discusso. Al momento di calciare il rigore (che poi sancì la vitto- ria nerazzurra), dalla curva rossoblù, oltre ai fischi tesi a deconcentrarlo parti anche qualche "buuu" che il centravanti a fine partita denunciò.