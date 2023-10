Esonero Mourinho, i social si scatenato: “Con lui fino all’inferno”

Un fulmine a ciel sereno. La notizia del possibile esonero di José Mourinho ha cambiato l'umore di un normale sabato mattina di vigilia. Domani i giallorossi saranno a Cagliari per centrare la terza vittoria in campionato ma tutti i riflettori sono ormai puntati sul futuro dello Special One. La tifoseria è ancora tutta dalla parte del portoghese e non manca di ricordarlo sia allo stadio ma anche sui vari social dove sono arrivati centinaia di commenti: "Mourinho deve restare, è una risorsa", "Con Mourinho fino all'inferno". Tra i tanti tifosi che hanno voluto far sentire la propria voce, c'è anche chi non perde di vista l'obiettivo principale, ovvero la vittoria a Cagliari: "Visti i precedenti rimane difficile crederlo, ma interessa il giusto: domani tre punti senza se e senza ma". Altri invece non perdono la speranza per un eventuale rinnovo del contratto: "Ci ha portato in due finali europee in due anni: mai successo nella storia della Roma. Cosa aspetta la società a rinnovargli il contratto?". Infine c'è chi non sarebbe affatto contento del sostituto: "Se lo mandano via, non si presentassero con Flick". Nel frattempo la società è uscita allo scoperto negando fortemente la possibilità di un esonero.