Mourinho: “Lavorerò sicuramente in Arabia, ma adesso sono concentrato sulla Roma”

José Mourinho, durante la giornata dedicata alla presentazione della partnership tra la Roma e RiyadhSeason, ha anche rilasciato un'intervista ai microfoni del programma arabo "Elhekayashow". Lo Special One si è soffermato in particolare sulla possibilità di allenare un giorno una squadra araba: "Verrò sicuramente durante il mio tempo libero però la mia convinzione è anche che lavorerò lì. Non so quando ma sono piuttosto sicuro che accadrà". In estate Mourinho ha ricevuto un'offerta definita da lui stesso "irrinunciabile" per allenare la nazionale, ma ha scelto di rispettare la parola data a giocatori e tifosi dopo la finale persa di Budapest. Il contratto con la Roma, però, è in scadenza a giugno 2024: "Lo farò, lo farò. Sono a Roma, sono concentrato e darò tutto fino al mio ultimo giorno. Nessuno conosce il futuro però è una cosa che farò sicuramente". Lo Special One ha continuato parlando dell'accordo con Riyadh Season: "Aspettavamo da tempo un momento così. Dopo due finali europee, avevamo bisogno di una maglia completa. Questa connessione con un Paese che sta cambiando e che sta aprendo le porte a gente di altre nazioni, è ottima. È una grande opportunità per la Roma, e sono molto contento". Sul suo rapporto con l'Arabia ha aggiunto: "Sono venuto in due differenti occasioni. La prima con l'Inter per lavorare e quando lo fai non hai tempo per divertirti. La seconda volta a Jeddah è stata molto bella, avevo tempo libero e ho visitato la città. Ho avuto l'opportunità di capire quello che sarebbe arrivato. Le porte per me sono sempre aperte per andare lì, sono stato invitato molte volte ma è difficile perché le competizioni sono stressanti e quando hai qualche giorno libero è per riposare e non per viaggiare però verrò presto. Sono scuro che troverò un Paese differente rispetto all'ultimo volta". Mourinho ha poi concluso parlando del flusso di giocatori volati nel campionato arabo: "Non lo dico perché è portoghese e lo conosco, ma credo che Cristiano Ronaldo, che è stato il primo, ha dato una prospettiva completamente diversa. Prima la gente pensava che ci sarebbe stato solo lui, ma adesso hanno capito che tutto sta cambiando e che molti giocatori, non solo quelli a fine carriera, stanno andando lì. Il campionato è vero, non solo quello nazionale ma anche la Champions League asiatica. È molto interessante".