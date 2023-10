La Roma ricorda il primo gol di Di Bartolomei: “Ha attraversato intere generazioni”

Agostino Di Bartolomei è un personaggio indimenticabile per tutti i tifosi della Roma. Un giocatore, un capitano e un uomo che trascinava la sua squadra in campo e faceva innamorare la gente romanista. La società giallorossa, a 50 anni dal suo primo gol con la maglia che ha sempre difeso e amato più di tutto, ha ricordato quella rete contro il Bologna nel 1973: "Con il suo carattere, con il suo amore, con i suoi gol, ha attraversato intere generazioni di romanisti. Il 7 ottobre di 50 anni fa, Agostino Di Bartolomei segnava la sua prima rete in giallorosso".