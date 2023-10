Algeria, Aouar convocato in nazionale per le amichevoli con Capo Verde ed Egitto

Houssem Aouar non ha avuto di certo l'impatto che si aspettava con la Roma. Il centrocampista algerino, oltre al gol contro il Verona, ha offerto prestazioni abbastanza opache. Si tratta, comunque, di un giocatore importante per la sua nazionale ed è per questo che il ct, Djamel Belmadi, ha deciso di convocarlo per le sfide amichevoli contro Capo Verde ed Egitto. La prima gara è in programma giovedì 12 ottobre, mentre lunedì 16 toccherà affrontare la squadra dei Faraoni.