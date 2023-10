Roma, Abraham e la voglia di tornare in campo: il countdown per il rientro

L'attaccante inglese è a Trigoria per continuare la sua riabilitazione dopo l'infortunio al crociato. Sui social uno scatto che lo ritrae con il pallone tra i piedi e l'emojy della clessidra

Tammy Abraham continua a lavorare sodo per cercare di tornare il prima possibile a disposizione della squadra di José Mourinho. L'attaccante inglese, ha una voglia matta di rimettersi in gioco dopo il brutto infortunio al legamento crociato riportato al termine della scorsa stagione. Sul suo profilo Instagram, Abraham ha postato una storia che lo ritrae a Trigoria con il pallone tra i piedi. Lo scatto è accompagnato dalle emojy della clessidra, segno di quanto il centravanti giallorosso non veda l'ora di dare una squadra ai compagni.