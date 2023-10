Primavera, Sassuolo-Roma 2-1 LIVE: Russo firma il vantaggio. Misitano sfiora il pari

I giallorossi devono bissare il successo della scorsa settimana contro la Sampdoria. Oggi affronteranno in trasferta i neroverdi di Bigica

Dopo l'ultimo successo in campionato contro la Sampdoria per 3-1, la Roma Primavera questa mattina è chiamata a ripetersi. Di fronte il Sassuolo di Emiliano Bigica fermo a quota 7 punti in classifica e distante tre dalla formazione giallorossa. Guidi sceglie ancora il tridente con Graziani e Cherubini alle spalle dell'unica punta Misitano.