La Roma esce allo scoperto: “Non pensiamo all’esonero di Mourinho”

La Roma smentisce categoricamente l'esonero di Mourinho. È questo quanto riportato dall'agenzia Ansa dopo la recente notizia (definita fake dal club) di una possibile e imminente separazione con il tecnico portoghese. La società chiarisce come la partita contro il Cagliari non sarà decisiva per il futuro dello Special One e che la proprietà americana, Dan Friedkin in particolare, non ha avuto alcun contatto con Flick (primo nome per il dopo Mourinho). Una storia che ha rappresentato un completo fulmine a ciel sereno per tutto l'ambiente giallorosso già tutto proiettato alla delicatissima trasferta all'Unipol Domus contro i rossoblù dell'ex Ranieri. La Roma è chiamata a dare continuità agli ultimi risultati ottenuti (vittorie con Frosinone e Servette) e lo farà sempre con lo Special One in panchina.