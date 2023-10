Mourinho, quattro spiegazioni per una verità scioccante

“Vogliono cacciare Mourinho”. C’è chi si è rovinato la nottata, chi si rovinerà la giornata, a chi magari pure non fregherà nulla. Ma l’indiscrezione lanciata oggi da Ivan Zazzaroni (che con Josè ha un rapporto solido, inutile negarlo) è sconvolgente alla vigilia di una sfida decisiva come quella di Cagliari. Cosa c’è alla base di un titolo così forte, a tratti scioccante. La verità, probabilmente, anche perché queste voci circolavano già prima della gara col Frosinone. La verità, però, ha diversi genitori. Questa verità sbattuta in faccia in un sabato mattina apparentemente sereno può nascere da diversi fattori. Il primo: Mourinho ha capito il momento difficile. E allora mette pressione contando di avere i tifosi dalla sua parte e spingendo la squadra a dare il fritto a Cagliari. Una vittoria per Mourinho, un tentativo di rafforzare la sua leadership all’interno del gruppo, quel gruppo per il quale ha rinunciato (per un anno) ai milioni arabi. Ci sta, è una strategia forte ma ci sta. La seconda: Mourinho sa già che gli faranno le scarpe, se non adesso alla prossima sconfitta. E allora scuote l’ambiente, fa parlare e scatenare la logica dei tifosi. La maggioranza lo vuole ancora qui, è naturale. Un tentativo di contrapposizione col padrone per arrivare a giugno e magari salutare con un trofeo. Ipotesi di rinnovo ovviamente oggi sono altamente improbabili. La terza: è tutto vero, la voce non arriva da Mourinho ma dalla Germania dove è pronto Flick. In questo caso, ci sentiamo di dire, che la scelta dei Friedkin sembrerebbe anomala. Legittima visto che mettono i soldi, ma anomala per tempistiche e situazione ambientale. E poi c’è l’ultima via, la quarta. Non è vero nulla. Però, francamente, ci crediamo poco. Quello a cui vogliamo credere è che domani la Roma vincerà facilmente contro l’ultima in classifica (sarebbe anche un dovere farlo). E che tutto questo sia stato solo un brutto sogno.