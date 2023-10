Lukaku, avvio sprint. La Roma sorride: la partenza migliore dopo Inter e United

Se è vero che la vita comincia a quaranta anni, all’età di trenta evidentemente si è ancora una fase di gestazione in cui tutto è ancora possibile, scrive Massimo Cecchini su . Pensate a Romelo Lukaku. Dopo una estate avendo virtualmente la valigia in mano, giocando troppo al rialzo si è ritrovato probabilmente in un luogo in cui non si aspettava di essere. A Roma, però, sembra essere improvvisamente felice e forse per questo – diciamo per restituire parte di quella carica d’affetto che ha ricevuto a scatola chiusa – il belga sta sfoderando un inizio di stagione folgorante. I cinque gol segnati in sette partite giocate, infatti, lo pongono sul podio delle sue prestazioni in carriera. Solo nel primo anno nel Manchester United – peraltro allenato da José Mourinho – e nel secondo all’Inter (guidato da Antonio Conte) ha fatto meglio. Quanto basta per pensare che i margini di crescita siano ancora parecchi.