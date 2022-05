Roma, sorteggiati i biglietti gratis per la finale. Il mondo elogia Mourinho

News as roma: tutte le notizie

I tifosi hanno preso d'assalto i biglietti: i fortunati hanno ricevuto una mail. Molti i complimenti alla Roma e a Mourinho dal mondo del calcio. Col Feyenoord non sarà una partita come le altre per molti motivi

Redazione

Roma in finale, le reazioni del mondo giallorosso

Roma-Feyenoord, non una partita come le altre

A Tirana, la Roma tornerà a giocarsi un trofeo dopo tanto tempo. Ma questo non sarà l'unico aspetto che renderà quella gara più speciale delle altre. Per esempio, Karsdorp ritroverà da avversario il club che lo ha cresciuto dopo sette anni mentre Kumbulla giocherà la partita più importante della sua carriera nel paese - l'Albania - dove affonda le sue origini. Intanto, l'allenatore degli olandesi Slot ha definito la gara: "Un bello spot per il calcio".

Simone Candela