Abraham-tifosi, solo amore. L’inglese dice ai fotografi: “Immortalate loro, non me”

Al fischio finale della gara contro il Leicester, Abraham, già protagonista della gara, si è trasformato nella star del post-partita. Dopo essersi accasciato in campo in seguito alla stanchezza e alla tensione accumulata nei 90', l'inglese si è diretto verso la Sud per ringraziare tutti i tifosi giallorossi presenti. Con i quali sta costruendo un legame sempre più indissolubile. A testimoniarlo è stato proprio l'attaccante che tra gli applausi ha chiesto ai fotografi intorno a lui di rivolgere gli obiettivi alle persone sugli spalti, autori di una 'prestazione' da incorniciare: "Immortalate loro, non me" ha detto il numero 9 che ha ringraziato il pubblico anche nelle interviste post-partita: "I tifosi hanno vinto la partita per noi ancora prima di iniziare. Non siamo più in campo e stanno continuando a cantare. Arrivare alla finale è un sogno che si realizza".